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Команда Президента Беларуси по хоккею обыграла сборную Брестской области

20.03.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Команда Президента Беларуси по хоккею обыграла сборную Брестской области

Хоккей, который не оставляет равнодушных. Один из самых результативных и эмоциональных матчей сегодня увидели зрители на «Олимпик-Арене». И так получилось, что это был решающий ледовый поединок регулярного сезона любительских соревнований на призы Президентского спортивного клуба. 


Команда Президента играла против Брестской области. Это две лучшие команды сезона, и матч обещал подарить интригу. Если болельщикам игра понравилась, вратарям – нет.  Они очень много пропускали, но это потому что нападающие играли здорово. Брестчане даже были впереди по ходу матча, но класс команды Президента все же сказался в решающие моменты, и трибуны были в восторге. Александр Лукашенко сегодня отдал две голевые передачи. Сначала он ассистировал Михаилу Грабовскому, а затем Алексею Баранову. Итоговый счет матча – 11:6.

Команда Президента занимает первое место по итогам регулярного чемпионата и уже в следующие выходные сыграет в полуфинале. А решающая серия должна пройти в апреле. Президент по доброй традиции поблагодарил болельщиков, несколько десятков сувениров из рук Александра Лукашенко полетели на трибуны.

Эти соревнования уже 14-е в истории белорусского любительского хоккея. И с каждым годом уровень и интерес к турниру все выше. И это не потому, что здесь играет Президент. Просто наши болельщики любят хоккей.

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Хоккей, который не оставляет равнодушных. Один из самых результативных и эмоциональных матчей сегодня увидели зрители на «Олимпик-Арене». И так получилось, что это...
 
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