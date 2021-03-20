Названы победительницы республиканского конкурса «Женщина года»

Источник материала: ОНТ

Немного о прекрасных, многогранных и талантливых – современных женщинах, которые удивительным образом могут сочетать в себе и любящую маму, и незаменимого работника. Победительниц республиканского конкурса «Женщина года» объявили сегодня в столице.





Аграрии, педагоги, медработники, успешные управленцы, многодетные мамы. Среди этих женщин выбрать самую достойную – задача невыполнимая. Все они достигли высот в своем деле. За право называться лучшей конкурировали более 360 конкурсанток со всей Беларуси. Победительниц выбирали в 7 номинациях. Их стало на две больше! Так ведь и дамы в 2020 году гораздо больше «сердца отдавали людям» и «активно проявляли гражданскую позицию». Престижного звания «Женщина года» удостоены 47 белорусок.

В честь белорусских женщин – грандиозный праздник с цветами и подарками. Отметить их роль в обществе, вклад в развитие страны – позиция конкурса. Вот уже в 13-й раз его проводит Белорусский союз женщин.

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