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Названы победительницы республиканского конкурса «Женщина года»

20.03.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Названы победительницы республиканского конкурса «Женщина года»

Немного о прекрасных, многогранных и талантливых – современных женщинах, которые удивительным образом могут сочетать в себе и любящую маму, и незаменимого работника. Победительниц республиканского конкурса «Женщина года» объявили сегодня в столице.


Аграрии, педагоги, медработники, успешные управленцы, многодетные мамы. Среди этих женщин выбрать самую достойную – задача невыполнимая. Все они достигли высот в своем деле. За право называться лучшей конкурировали более 360 конкурсанток со всей Беларуси. Победительниц выбирали в 7 номинациях. Их стало на две больше! Так ведь и дамы в 2020 году гораздо больше «сердца отдавали людям» и «активно проявляли гражданскую позицию». Престижного звания «Женщина года» удостоены 47 белорусок.

В честь белорусских женщин – грандиозный праздник с цветами и подарками. Отметить их роль в обществе, вклад в развитие страны – позиция конкурса. Вот уже в 13-й раз его проводит Белорусский союз женщин.

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Немного о прекрасных, многогранных и талантливых – современных женщинах, которые удивительным образом могут сочетать в себе и любящую маму, и незаменимого...
 
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