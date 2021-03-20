Протесты в Нидерландах: на демонстрантов спустили полицейских собак

Источник материала: ОНТ

В Нидерландах назревает скандал: на недовольных демонстрантов в прямом смысле спустили полицейских собак.





Протестующие настаивают: карантин не дает эффекта, страна в коллапсе, бизнес разоряется, дети не получают должного образования, не хватает вакцин, больницы переполнены. Версия полицейских, применивших кроме собак водометы и слезоточивый газ – страна действительно переживает ковидный кризис, но демонстрации только ухудшают ситуацию.

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