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В Беларуси наращивают выпуск антисептиков

20.03.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Беларуси наращивают выпуск антисептиков

Работа «в два раза быстрее». Одно из крупнейших белорусских предприятий, создающее антисептики, наращивает экспорт.


Как функционирует «БелАсептика», и какие вопросы нужно решать на производстве. Губернатор Минской области приехал пообщаться с коллективом.Дело в том, что с началом пандемии производственный темп резко увеличился. Результат не заставил себя ждать – антисептиками обеспечена и Беларусь,  активно идут продажи и за границу.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома: «Вот производство, при котором мы присутствуем сегодня, это, скажем, новое направление деятельности этого предприятия. И мне бы хотелось, чтобы это предприятие стабильно развивалось».

На «БелАсептике» возник корпоративный конфликт между учредителями компании, который дошел и до Главы государства – Александр Лукашенко поручил не останавливать работу ни на секунду, а ситуацию между людьми решать отдельно – чтобы нишу не заполнили конкуренты. Поэтому еще одна из целей приезда губернатора – довести до работников позицию Президента, в том числе и переговорить с собственниками. Ведь продукция «БелАсептика» востребована на белорусском рынке и конкурентоспособна – на мировом.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома: «Я думаю, что мы в ближайшее время постараемся в облисполкоме встретиться и посмотреть, каким образом мы можем эти проблемы решить».

Сейчас группа компаний «БелАсептика»  запускает инновационный проект по производству фармсубстанций – это переработка желчи крупного рогатого скота в сухую. Ее используют для создания желчегонных лекарственных препаратов для людей. Мощность здесь – 84 тонны, что позволяет обеспечить все фармацевтические предприятия страны и часть отправить на экспорт.

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Работа «в два раза быстрее». Одно из крупнейших белорусских предприятий, создающее антисептики, наращивает экспорт. Как функционирует «БелАсептика», и какие...
 
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