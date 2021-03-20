В Варшаве люди вышли на центральную площадь, выступая против ограничений из-за COVID-19

Источник материала: ОНТ

В Варшаве протестующие вышли на улицу, чтобы высказаться против эпидемиологических ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Польше в данный момент введен национальный карантин. С субботы работает режим локдауна – планируется, что он продлится до 9 апреля. В связи с этим не работают отели, хостелы и другие места ночлега, торговые центры, театры, музеи, кинотеатры. Исключение – аптеки, книжные и зоомагазины, магазины стройматериалов. Купить еду в кафе, барах и ресторанах можно только навынос.

Протестуя против ограничений, в субботу 20 марта на площадь Парадов в центре Варшавы пришли несколько сотен человек. В их планах – пройти по центральным улицам польской столицы, свое шествие они назвали «Маршем свободы».

В руках у протестующих – плакаты с надписями «Моя Польша – моя свобода», «Не убивайте нас и наш бизнес», «Остановите фальшивую пандемию».

Некоторые демонстранты пришли без масок, хотя обязательный масочный режим введен по всей стране.

Протестующие хотят, чтобы им разрешили работать, невзирая на пандемию, а также требуют выплат компенсаций за то время, когда их компании были закрыты.

Фото: pixabay

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