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Вы точно улыбнетесь! Игра щенка и бабочки очаровала пользователей Сети
Источник материала: ОНТ
Животные – известные любители поиграть. А особенно им это нравится, когда есть хорошая компания. Вот и щенку с этого видео повезло найти себе красавицу-бабочку, которая кружила вокруг него,
Пес перекатывался с одного бока на другой, пытаясь поймать насекомое, однако успеха добиться ему, конечно же, не удалось.
Беззаботная игра щенка с бабочкой умилила и развеселила многих пользователей сети. «Это кровожадное нападение безжалостной бабочки на беззащитного щенка», – отмечали комментаторы.
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Животные – известные любители поиграть. А особенно им это нравится, когда есть хорошая компания. Вот и щенку с этого видео повезло найти себе красавицу-бабочку,...
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