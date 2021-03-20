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Вы точно улыбнетесь! Игра щенка и бабочки очаровала пользователей Сети

20.03.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вы точно улыбнетесь! Игра щенка и бабочки очаровала пользователей Сети

Животные – известные любители поиграть. А особенно им это нравится, когда есть хорошая компания. Вот и щенку с этого видео повезло найти себе красавицу-бабочку, которая кружила вокруг него, передает портал «Ридус».

Пес перекатывался с одного бока на другой, пытаясь поймать насекомое, однако успеха добиться ему, конечно же, не удалось.

Беззаботная игра щенка с бабочкой умилила и развеселила многих пользователей сети. «Это кровожадное нападение безжалостной бабочки на беззащитного щенка», – отмечали комментаторы.

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Животные – известные любители поиграть. А особенно им это нравится, когда есть хорошая компания. Вот и щенку с этого видео повезло найти себе красавицу-бабочку,...
 
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