Акция всенародной памяти: история Хатыни и всех сожженных белорусских деревень станет главной на этой неделе

Источник материала: ОНТ

Всенародная боль и трагедия каждого из нас. Эта неделя проходит в стране под знаком республиканской акции памяти. Белорусы собираются в тех местах, где во время Великой Отечественной войны нацисты бесчеловечно сжигали и расстреливали мирных жителей целыми деревнями.





Более девяти тысяч населенных пунктов были разрушены и сожжены, 188 так и не смогли вернуться на карту, а миллионы загубленных жизней сегодня – наша общая боль, о которой невозможно говорить без кома в горле. Во всех регионах сегодня проходят митинги-реквиемы, во время которых важно вспомнить каждого, кто погиб по вине нацизма. Люди собираются, чтобы просто посмотреть друг другу в глаза и помолчать.

История полесской деревни Оло стала одной из самых масштабных трагедий января 44-го. Каратели уничтожили здесь 1757 человек, из них 950 детей. Больных и стариков расстреливали прямо в их домах, всех остальных согнали в большой сарай и подожгли. Все, кто пытался сбежать, попадали под пулеметный огонь. Этот трагический сценарий стал незаживающей раной белорусского народа. Чтобы страшный урок остался в памяти навсегда по инициативе местных жителей на месте выезженной деревни возвели мемориальный комплекс. Монумент состоит из большого пешеходного маршрута – это восстановленная деревенская улица. Вдоль нее калитки, как символы сожженных домов. А ломаные арки символизируют сломанные судьбы.

Зинаида Кульчейко, учитель Чирковичской средней школы Светлогорского района: «Сердце бьется в немного замедленном темпе из-за того, что это трагедия, которую материнское сердце тяжело очень переносит».

Людмила Кадина, житель Гомеля: «Этой жестокости нет оправдания. Эмоции такие, что чувствуется вот эта горечь белорусского народа, эти страдания – вот просто энергетически нам передались!».

Сергей Заречный, председатель Октябрьского районного объединения профсоюзов: «Память – она необходима нам, необходима нашим детям, нельзя забывать то, что было в годы войны. Нельзя забывать все хорошее, подвиги людей, нельзя забывать и преступления, которые совершались в этих местах. Мы должны так жить, чтобы быть достойными памяти людей, которые здесь погибли».

В Витебской области сегодня местом встречи стала выжженная земля деревни Шуневка под Докшицами. Там на несколько минут воссоздали страшные события мая 43-го, когда в один день оборвались жизни 66 человек. Всего на территории этого района в годы войны были уничтожены около сотни деревень, а на месте Шуневки создали мемориал «Проклятие фашизму».

Митинги-реквиемы продолжаются и в эти минуты. Белорусы делают все, чтобы сохранить страшные события войны в памяти поколений и всеми силами беречь мир в родной стране. А завтра вечером в еще одном знаковом месте на карте Беларуси – накануне 78-й годовщины уничтожения Хатыни – прозвучит всебелорусская молитва. Отдать дань памяти погибшим приедет и Президент Александр Лукашенко.

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