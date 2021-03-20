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Акция всенародной памяти: история Хатыни и всех сожженных белорусских деревень станет главной на этой неделе
Источник материала: ОНТ
Всенародная боль и трагедия каждого из нас. Эта неделя проходит в стране под знаком республиканской акции памяти. Белорусы собираются в тех местах, где во время Великой Отечественной войны нацисты бесчеловечно сжигали и расстреливали мирных жителей целыми деревнями.
Более девяти тысяч населенных пунктов были разрушены и сожжены, 188 так и не смогли вернуться на карту, а миллионы загубленных жизней сегодня – наша общая боль, о которой невозможно говорить без кома в горле. Во всех регионах сегодня проходят митинги-реквиемы, во время которых важно вспомнить каждого, кто погиб по вине нацизма. Люди собираются, чтобы просто посмотреть друг другу в глаза и помолчать.
История полесской деревни Оло стала одной из самых масштабных трагедий января 44-го. Каратели уничтожили здесь 1757 человек, из них 950 детей. Больных и стариков расстреливали прямо в их домах, всех остальных согнали в большой сарай и подожгли. Все, кто пытался сбежать, попадали под пулеметный огонь. Этот трагический сценарий стал незаживающей раной белорусского народа. Чтобы страшный урок остался в памяти навсегда по инициативе местных жителей на месте выезженной деревни возвели мемориальный комплекс. Монумент состоит из большого пешеходного маршрута – это восстановленная деревенская улица. Вдоль нее калитки, как символы сожженных домов. А ломаные арки символизируют сломанные судьбы.
В Витебской области сегодня местом встречи стала выжженная земля деревни Шуневка под Докшицами. Там на несколько минут воссоздали страшные события мая 43-го, когда в один день оборвались жизни 66 человек. Всего на территории этого района в годы войны были уничтожены около сотни деревень, а на месте Шуневки создали мемориал «Проклятие фашизму».
Митинги-реквиемы продолжаются и в эти минуты. Белорусы делают все, чтобы сохранить страшные события войны в памяти поколений и всеми силами беречь мир в родной стране. А завтра вечером в еще одном знаковом месте на карте Беларуси – накануне 78-й годовщины уничтожения Хатыни – прозвучит всебелорусская молитва. Отдать дань памяти погибшим приедет и Президент Александр Лукашенко.
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Акция всенародной памяти: история Хатыни и всех сожженных белорусских деревень станет главной на этой неделе
Всенародная боль и трагедия каждого из нас. Эта неделя проходит в стране под знаком республиканской акции памяти. Белорусы собираются в тех местах, где во время...
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