Женщина погибла в пожаре в общежитии Витебска

Источник материала: ОНТ

Витебска" class="one-news__figure-img">

В результате пожара в одном из общежитий Витебска погибла женщина. Об этом рассказали в МЧС.

Возгорание произошло днем 19 марта в общежитии №5 ОАО «Витязь», расположенном по улице Петруся Бровки. На место незамедлительно прибыли работники МЧС. Выяснилось, что пожар начался в одной из жилых комнат.

Спасатели провели разведку и нашли в ванной на полу 53-летнюю женщину – без одежды, в бессознательном состоянии. Пострадавшую вынесли на свежий воздух и передали медикам. Те пытались спасти ее, но реанимационные мероприятия не помогли – женщина погибла.

Работники МЧС спасли из комнат общежития 10 человек, в том числе пятерых детей. Еще 15 человек были эвакуированы.

Специалисты выясняют причину пожара. Предварительная версия – неосторожное обращение с огнем.













Фото и видео: МЧС

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