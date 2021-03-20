ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Женщина погибла в пожаре в общежитии Витебска

20.03.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Женщина погибла в пожаре в общежитии ВитебскаВитебска" class="one-news__figure-img">

В результате пожара в одном из общежитий Витебска погибла женщина. Об этом рассказали в МЧС.

Возгорание произошло днем 19 марта в общежитии №5 ОАО «Витязь», расположенном по улице Петруся Бровки. На место незамедлительно прибыли работники МЧС. Выяснилось, что пожар начался в одной из жилых комнат.

Спасатели провели разведку и нашли в ванной на полу 53-летнюю женщину – без одежды, в бессознательном состоянии. Пострадавшую вынесли на свежий воздух и передали медикам. Те пытались спасти ее, но реанимационные мероприятия не помогли – женщина погибла.

Работники МЧС спасли из комнат общежития 10 человек, в том числе пятерых детей. Еще 15 человек были эвакуированы.

Специалисты выясняют причину пожара. Предварительная версия – неосторожное обращение с огнем. 




Фото и видео: МЧС

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате пожара в одном из общежитий Витебска погибла женщина. Об этом рассказали в МЧС. Возгорание произошло днем 19 марта в общежитии №5 ОАО «Витязь»,...
 
Новости дня
Новости разные
 
 Мы все умрем. Космос как индустрия: отложенная польза или пустые траты?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by