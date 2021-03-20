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Женщина погибла в пожаре в общежитии Витебска
Источник материала: ОНТВитебска" class="one-news__figure-img">
В результате пожара в одном из общежитий Витебска погибла женщина. Об этом
Возгорание произошло днем 19 марта в общежитии №5 ОАО «Витязь», расположенном по улице Петруся Бровки. На место незамедлительно прибыли работники МЧС. Выяснилось, что пожар начался в одной из жилых комнат.
Спасатели провели разведку и нашли в ванной на полу 53-летнюю женщину – без одежды, в бессознательном состоянии. Пострадавшую вынесли на свежий воздух и передали медикам. Те пытались спасти ее, но реанимационные мероприятия не помогли – женщина погибла.
Работники МЧС спасли из комнат общежития 10 человек, в том числе пятерых детей. Еще 15 человек были эвакуированы.
Специалисты выясняют причину пожара. Предварительная версия – неосторожное обращение с огнем.
Фото и видео: МЧС
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В результате пожара в одном из общежитий Витебска погибла женщина. Об этом рассказали в МЧС. Возгорание произошло днем 19 марта в общежитии №5 ОАО «Витязь»,...
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