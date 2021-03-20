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Белорусская биатлонистка Анна Сола заняла 3-е место на этапе Кубка мира

20.03.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусская биатлонистка Анна Сола заняла 3-е место на этапе Кубка мира

Очередной успех белорусского биатлона. На заключительном этапе Кубка мира в Швеции невероятную гонку преследования провела Анна Сола.

Наша биатлонистка стартовала с 13-й позиции и достаточно много проигрывала Тириль Экхофф. Но благодаря высокой скорости Сола быстро приблизилась к лидерам. После чего в Эстерсунде поднялся очень мощный ветер, и все спортсменки начали промахиваться на стрельбе. Сола также допустила пять промахов на четырёх огневых рубежах, но все же смогла финишировать на третьей позиции. Выиграла гонку Марта Олсбю-Ройселанн из Норвегии. Для Анны Солы — это первая личная награда на Кубке мира. Еще одна белоруска Елена Кручинкина пришла к финишу девятой. Динара Алимбекова стала 27-й. Завтра у женщин пройдет заключительная гонка сезона – масс-старт, где выступят 30 лучших спортсменок.

Фото: БЕЛТА

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Очередной успех белорусского биатлона. На заключительном этапе Кубка мира в Швеции невероятную гонку преследования провела Анна Сола. Наша биатлонистка...
 
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