Более половины жителей Земли признались, что они счастливы

Источник материала: ОНТ

Около 54% жителей Земли считают себя счастливыми, еще 14% – считают, что они несчастливы, а почти треть жителей планеты не относят себя ни к первой, ни ко второй категории. Таковы результаты глобального исследования «Индекс счастья», проведенного ассоциацией независимых исследовательских агентств Gallup Internationale, передает ТАСС.

Согласно результатам исследования, в число стран с наиболее счастливым населением в связи с событиями в личной жизни попали Киргизия (там индекс довольства жителей вырос до 85%), Казахстан (78%), Эквадор, Колумбия (по 77% в обеих странах), Япония, Испания, Швейцария, а также Индия. При этом наиболее низким индекс счастья оказался в Северной Македонии, Гане, Гонконге, Ираке и Армении. В соседней России данный индекс оказался на отметке в 19%. Так, счастливым себя назвал 41% опрошенных, в то время как несчастными себя сочли 22% респондентов. Еще 33% россиян не сумели определиться с категорией.

Динамика индекса счастья отслеживается с 2011 года. в последнем опросе, проводившемся с ноября по декабрь 2020 года, приняли участие 38 тыс. человек из 41 страны.

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