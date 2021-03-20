ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Более половины жителей Земли признались, что они счастливы

20.03.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Более половины жителей Земли признались, что они счастливы

Около 54% жителей Земли считают себя счастливыми, еще 14% – считают, что они несчастливы, а почти треть жителей планеты не относят себя ни к первой, ни ко второй категории. Таковы результаты глобального исследования «Индекс счастья», проведенного ассоциацией независимых исследовательских агентств Gallup Internationale, передает ТАСС.

Согласно результатам исследования, в число стран с наиболее счастливым населением в связи с событиями в личной жизни попали Киргизия (там индекс довольства жителей вырос до 85%), Казахстан (78%), Эквадор, Колумбия (по 77% в обеих странах), Япония, Испания, Швейцария, а также Индия. При этом наиболее низким индекс счастья оказался в Северной Македонии, Гане, Гонконге, Ираке и Армении. В соседней России данный индекс оказался на отметке в 19%. Так, счастливым себя назвал 41% опрошенных, в то время как несчастными себя сочли 22% респондентов. Еще 33% россиян не сумели определиться с категорией.

Динамика индекса счастья отслеживается с 2011 года. в последнем опросе, проводившемся с ноября по декабрь 2020 года, приняли участие 38 тыс. человек из 41 страны.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Около 54% жителей Земли считают себя счастливыми, еще 14% – считают, что они несчастливы, а почти треть жителей планеты не относят себя ни к первой, ни ко второй...
 
Новости дня
Новости разные
 
 Мы все умрем. Космос как индустрия: отложенная польза или пустые траты?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by