Источник материала: Хартия'97

Ученые обнаружили бесценный клад с украшениями, который назвали «сокровище Амарильи» 20.03.2021, 19:28

Иллюстрационное фото

Испанские археологи порадовали любителей раскопок удивительной находкой.

Судя по фото, ювелирные украшения не уступают современным. Об этом сообщает El Pais (перевод - «Апостроф» ).

Испанские археологи показали первые фото клада, возраст которого - 1000 лет. По словам экспертов, этот клад относится к периоду Кордовского халифата. Бесценная коллекция ювелирных изделий была изъята правоохранительными органами у людей, которые нелегально торговали древностями.





Операция по изъятию ювелирного клада началась после того, как в одно из отделений полиции Кордобы поступило сообщение от археолога. Специалист говорил, что клад нужно срочно изъять, иначе люди разрушат то, что сохранялось веками.

По словам знаменитого испанского профессора Альберто Канто, это сокровище является идеальной и лучшей коллекцией ювелирных изделий XI века. Профессор отметил, что клад "невероятен, он достоин того, чтобы его и дальше оставили на хранение в Археологическом музее Кордобы". Не так давно находку начали показывать публике, все желающие могут посмотреть на ювелирное украшение, но трогать его нельзя.





Коллекция была найдена в деревне Амарилья. Археологи решили, что следует называть клад "сокровищами Амарильи". Внимание специалистов привлекли несколько браслетов, которые выполнены в форме змеиного хвоста. Эти браслеты носили на запястье и на щиколотке.

По словам специалистов, было еще одно украшение, которое поражает своей красотой, речь идет о кулоне со "звездой Давида". В Амарилье также нашли множество бриллиантов и различных серебряных и золотых ювелирных изделий.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .