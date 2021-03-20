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Немецкий поставщик моторов пересмотрит отношения с БелАЗом
Источник материала: Хартия'97
Немецкий поставщик моторов пересмотрит отношения с БелАЗом
В Deutz заявили об отсутствии текущих контрактов с белорусским предприятием.
Немецкий производитель Deutz, у которого БелАЗ закупал моторы, заявил, что запросил разъяснения у белорусского предприятия по поводу полученной информации о массовых нарушениях прав рабочих на предприятии, пишет телеграм-канал
В Deutz также заявили об отсутствии текущих контрактов и что БелАЗу придётся пройти business partner compliance check для любых потенциальных будущих контрактов, где информация о нарушениях прав рабочих будет исследоваться.
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В Deutz заявили об отсутствии текущих контрактов с белорусским предприятием.
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