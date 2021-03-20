Источник материала: Хартия'97

«Цена на ценнике одна, а в чеке – другая» 5 20.03.2021, 18:49

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Бобруйчанина возмутила ситуация в магазине одной известной сети.

Бобруйчанин Валерий покупал крупу в магазине. Цена на сканере определилось одна, а на кассе прибили другую, пишет «Вечерний Бобруйск» .

Покупки Валерий Васильевич совершал с женой в магазине одной известной сети по улице 50 лет ВЛКСМ. Проверили цена кукурузной крупы по сканеру – 1 руб. 25 коп.

– А на кассе кассир пробила совсем другую цену – 1 рубль 69 копеек, при этом ценника на товаре не было вообще, – рассказал читатель. – Когда обратился с вопросом, почему такая разница, логичного ответа не услышал. Попросил принести Книгу замечаний и предложений – принесли, но она была совсем пустая, будто «запасной вариант». Может ли так разниться цена на сканере и на кассе?»

Разъясняет главный специалист, уполномоченный по защите прав потребителей, управления торговли и услуг Бобруйского горисполкома Наталья Петухова:

– Цена на товар на ценнике должна соответствовать цене на кассе. В ином случае покупатель вправе вернуть товар. Кассовое оборудование сейчас компьютеризированное: приходит товар по новым ценам, и новая стоимость уже доведена по сети торгового субъекта. Бывает, что ценники при этом еще не успели заменить, сканер также сканирует с товара прежнюю стоимость. Но это не снимает ответственности с продавца – ценники должны быть реальными, что на товаре, то и на кассе. Руководство торгового объекта обязано контролировать этот процесс. Потому покупатель вправе оставить свою жалобу в Книге замечаний и предложений. Книга эта «запасной» не бывает. Есть единая база регистрации таких документов, и субъект хозяйствования на торговый объект может приобрести только одну книгу. Книги не шнуруются, не нумеруются, печать налогового органа на них не требуется.

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