By_Pol раскрыла, как силовики заполучают доступ к телефонам протестующих

Источник материала: KYKY

By_Pol описала схему, по которой силовики получают доступ к телефонам протестующих, и рассказала, как вести себя, чтобы этого не случилось.

В случае вызова в любой правоохранительный орган ключи от дома, мобильный телефон и ноутбук лучше оставить дома или перед входом в здание отдать эти вещи знакомому или родственнику.

По словам представителей инициативы, при посещении упомянутых органов граждан просят оставить личные вещи в ячейке, ключ от которой дают владельцу этих вещей. Второй экземпляр ключа — у сотрудника органа. Граждан обычно держат в служебном кабинете, пока с ключей делают дубликат в ближайшей мастерской или пока не выкачают данные с мобильных устройств с помощью спецоборудования. При этом не важно, выключен ли телефон и защищен ли он паролем.

Имея дубликат ключей, «правоохранители» могут провести негласный осмотр жилья в отсутствие собственника, установить прослушку с видеокамерой.

By_Pol рекомендует: после возврата изъятого мобильного телефона его нужно обновить до заводских настроек, а если речь о ноутбуке, то переустановить операционную систему, поскольку на гаджеты могут установить шпионскую программу: она будет делать скриншоты экрана и отсылать их инициатору.

Выкачать информацию из телефонов новейших моделей, как правило, не удается. Но тогда на входе в здание органа гражданина просят разблокировать свой телефон и выключить его перед сдачей в камеру хранения. При этом человека вынуждают стать в то место, где есть замаскированная видеокамера, снимающая набираемый пароль.

В КГБ, сообщает By_Pol, существует такая практика: человека зовут на беседу, когда на улице холодно, чтобы он пришел в верхней одежде. Ее настоятельно просят снять и повесить на вешалку в приемной. Сам разговор проходит в другом помещении. В это время в куртку прячется маленькое устройство «Спутник» с высокочувствительным микрофоном — так контролируются все передвижения и разговоры человека.

На такие беседы инициатива советует надевать ненужную одежду, чтобы, когда разговор в КГБ закончится, поскорее спрятать ее подальше.