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Арест Марфы Рябковой продлили до июня
Источник материала: Партизан
Арест правозащитницы Марфы Рябковой продлили до 17 июня, сообщили в незарегистрированном в Беларуси правозащитном центре
"Арест правозащитницы "Весны" Марфы Рябковой продлили на 3 месяца до 17 июня. Это будет 9 месяцев с дня ее задержания", - говорится в сообщении.
Рябкова более полугода находится в СИЗО №1 на ул. Володарского в Минске.
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Арест правозащитницы Марфы Рябковой продлили до 17 июня, сообщили в незарегистрированном в Беларуси правозащитном центре "Весна".
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