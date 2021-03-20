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Арест Марфы Рябковой продлили до июня

20.03.2021 20:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Арест правозащитницы Марфы Рябковой продлили до 17 июня, сообщили в незарегистрированном в Беларуси правозащитном центре "Весна".

"Арест правозащитницы "Весны" Марфы Рябковой продлили на 3 месяца до 17 июня. Это будет 9 месяцев с дня ее задержания", - говорится в сообщении.
 Рябкова более полугода находится в СИЗО №1 на ул. Володарского в Минске.  
 
Теги: Минск
 
 
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Арест правозащитницы Марфы Рябковой продлили до 17 июня, сообщили в незарегистрированном в Беларуси правозащитном центре "Весна".
 
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