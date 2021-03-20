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«Компьютерная грамотность белорусов растет»
Источник материала: Хартия'97
«Компьютерная грамотность белорусов растет»
Белорус жестко высказался о блокировке интернета в стране.
- Свобода слова и выражения мнения, безусловно, является самым важным элементом в процессе формирования здорового общества, пишет читатель телеграм-канала
Сегодня мы являемся свидетелями войны с любыми проявлениями свободы со стороны отдельных государств. Отключение интернета в Беларуси, попытка российского правительства заблокировать Telegram и Twitter - одни из самых ярких проявлений этой войны.
Технологии 21 века, которые могут дать нам новый мир, наполненный справедливостью, равенством и развитием, диктаторы используют только с одной целью - уничтожить свободу. Мы все ближе и ближе приближаемся к киберпанку из наших любимых книг-антиутопий.
Остановится ли этот процесс - зависит только от нас.
Стремление ограничивать, закрывать и контролировать никогда не несло добро. Злые намерения рано или поздно вернутся бумерангом. В этом смысле мы искренне рады всем проблемам, которые возникли у «Роскомнадзора» после попыток заблокировать Telegram и Twitter.
Мы ожидаем, что эти меры повысят компьютерную грамотность людей, и система контроля рухнет раз и навсегда.
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Белорус жестко высказался о блокировке интернета в стране.
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