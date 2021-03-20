Источник материала: Хартия'97

Оккупированный Крым поделили «друзья Путина» и местные чиновники: расследование 20.03.2021, 20:15

Чем этот «дележ» обернулся для обычных жителей?

Российское издание «Новая газета» провело расследование и выпустила материал о "хозяевах Крыма" – тех, кто самовольно захватил земельные участки оккупированного Россией полуострова. В их числе журналисты назвали миллиардера Юрия Ковальчука, Аркадия Ротенберга, Сергея Аксенова и других.

В расследование идет речь о нескольких объектах, пишет liga.net .

Под прицел журналистов попала "дача Ковальчука" в Батилимане на побережье Ласпинской бухты в Балаклавском районе. До 2007 года там был пансионат "Мыс Айя", позже землю выкупила семья беглого экс-президента Виктора Януковича.

А после Майдана собственником стала питерская компания "Берег", гендиректор которой якобы связан с совладельцами банка Россия, одним из которых и является один из "друзей Путина" Юрий Ковальчук. При этом, по словам рабочих, достраивающих "дачу", хозяином имения является сам президент РФ Владимир Путин.

В свое время, банк Россия зашел на территорию Крыма вместо вытесненных оккупантами украинских банков. Так Ковальчук стал одним из первых банкиров, начавших работать на полустрове, а в 2017 году – фактическим владельцем винзавода "Новый свет", а в декабре прошлого года – и фактическим владельцем винного завода "Массандра".

По словам источников Новый газеты, структуры Ковальчука также по факту контролируют работу еще одного винзавода в Крыму – "Инкерман".

Другим "другом Путина", обустроившимся в Крыму, стал бизнесмен Аркадий Ротенберг. – в свое время именно он построил мост на полуостров через Керченский пролив.

"Дача Ротенберга" расположилась недалеко от "дачи Ковальчука", на противоположной стороне Ласпинской бухты – на мысе Сарыч. При этом, площадь ее территории превышает имение банкира примерно в четыре раза 12,5 га против 3,8 га.

Компании, связанные с Ротенбергом, "получили в распоряжение" знаменитые крымские санатории: "Мисхор", "Дюльбер" и "Ай-Петри" – общая цена "сделки" составила всего 1,5 млрд рублей.

Дополнительно Ротенберг стал фактическим владельцем компании "Крымтелеком", детского лагеря "Артек" и фирмы "Крымтехнологии", в собственности которой находится 87 земельных участков на полуострове и более 300 отельных зданий.

Еще одним "новым хозяином" крымских объектов стал глава оккупационной администрации полуострова Сергей Аксенов. Семья чиновника связана с группой строительных компаний "Монолит" – именно этот застройщик начал возводить высотки на бывших местах проживания крымских татар, а также застроил микрорайон "Красная роза".

В 2014 году Путин предложил бывшему депутату Верховной Рады Крыма Аксенову "возглавить" полуостров, после чего количество его активов начало стремительно расти. Родственники Аксенова владеют несколькими фирмами, тоже связанными с недвижимостью.

Отмечен был в расследовании и экс-глава парламента Крыма Владимир Константинов. Несмотря на то, что в 2010 году он якобы "отошел от дел", по факту под контролем его семьи остались многие крымские строительные компании.

Компанию Константинову в делах недвижимости Крыма по версии журналистов составили также Евгений Кабанов и Павел Лебедев.

В декабре 2020 года крымский винзавод "Массандра" был продан российскими оккупантами на аукционе – покупателями стали структуры, "приближенные к Путину".

30 января 2021 года Ротенберг заявил, что ему принадлежит "дворец Путина" в Геленджике.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .