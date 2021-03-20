Источник материала: Хартия'97

Арест правозащитницы Марфы Рабковой продлили на три месяца 20.03.2021, 20:12

Фото: Марта Рабкова / Facebook

Координатор волонтерской службы ПЦ «Весна» уже более гести месяцев находится в СИЗО на Володарского.

Правозащитница Марфа Рабкова останется под стражей до 17 июня. Ей продлили срок содержания под стражей на три месяца, сообщает правозащитный центр «Весна» .

Координатор волонтерской службы правозащитного центра «Весна» Марфа Рабкова более 6 месяцев находится в СИЗО № 1 на Володарского. Следователи продлили ей срок содержания под стражей на три месяца. Она останется за решеткой до 17 июня, это будет 9 месяцев со дня задержания.

После задержания Марфу Рабкову обвинили по ч. 3 ст. 293 УК («Обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках или финансирование такой деятельности»). Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до трех лет. 11 февраля ей предъявили новые обвинения по ч. 3 ст. 130 («Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или вражды, совершенные группой лиц»), а также по ч. 2 ст. 285 («Участие в преступной организации»).

Правозащитнице грозит лишение свободы сроком до 12 лет.

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