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Партизаны активно действуют по всей стране

20.03.2021 20:41 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Партизаны активно действуют по всей стране

  • 20.03.2021, 19:40
Партизаны активно действуют по всей стране

До Дня Воли осталось пять дней.

Белорусы продолжают выходить на акции против режима Лукашенко и готовиться к 25 марта. О нескольких акциях протеста сообщил телеграм-канал «Баста!»:

Партизаны Койданова-Дзержинска не сдаются и напоминают, что до Дня Воли осталось 5 дней.


Бело-красно-белые ленты появились в Московском районе Минска.

Партизаны Молодечно готовятся к 25 марта.


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Теги: Минск
 
 
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До Дня Воли осталось пять дней.
 
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