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Партизаны активно действуют по всей стране
Источник материала: Хартия'97
Партизаны активно действуют по всей стране
До Дня Воли осталось пять дней.
Белорусы продолжают выходить на акции против режима Лукашенко и готовиться к 25 марта. О нескольких акциях протеста сообщил телеграм-канал
Партизаны Койданова-Дзержинска не сдаются и напоминают, что до Дня Воли осталось 5 дней.
Бело-красно-белые ленты появились в Московском районе Минска.
Партизаны Молодечно готовятся к 25 марта.
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До Дня Воли осталось пять дней.
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