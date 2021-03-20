Источник материала: Хартия'97

Партизаны активно действуют по всей стране 20.03.2021, 19:40

До Дня Воли осталось пять дней.

Белорусы продолжают выходить на акции против режима Лукашенко и готовиться к 25 марта. О нескольких акциях протеста сообщил телеграм-канал «Баста!» :

Партизаны Койданова-Дзержинска не сдаются и напоминают, что до Дня Воли осталось 5 дней.





Бело-красно-белые ленты появились в Московском районе Минска.

Партизаны Молодечно готовятся к 25 марта.





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