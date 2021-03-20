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В Каменце установили памятник грецкому ореху за 12 тысяч рублей

20.03.2021 21:43 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Каменце установили памятник грецкому ореху за 12 тысяч рублей

  • 20.03.2021, 21:40
В Каменце установили памятник грецкому ореху за 12 тысяч рублей

Кованное дерево высотой 3,5 метра установили на площадке возле базы МЧС.

В Каменце на площадке возле новой базы МЧС, которая находится на улице Матросова, установили первый в Беларуси памятник грецкому ореху. Высота дерева – 3,5 метра. Стоимость – около 12 тысяч рублей. Он появился благодаря «инициативе коммунальных служб», а его изготовление «оплатили предприятия-спонсоры». Недостающую сумму взяли из районного бюджета, пишет «Брестская газета».

Сообщается, что рассматривались разные варианты того, что можно было установить на площадке возле базы МЧС. В итоге обратили внимание на то, что в Каменце на некоторых подворьях растет грецкий орех, у которого плоды чуть ли не втрое крупнее, чем у обычного.

Детализация точная: плоды для памятника отливали с формы, сделанной с оригинального ореха, который есть в Каменце. Поэтому некоторые плоды висят на ветках еще зелеными. На других кожица уже треснула и виднеется золотистая костянка. Третьи уже созрели, упали и лежат под деревом.


«Нас спрашивают: а чего так листьев на дереве мало? Так ведь осень!», – отшучиваются коммунальники.

Вокруг памятника поставили ограждение, а рядом установили видеокамеру.

Также сообщается, что в Беларуси еще не устанавливали памятник грецкому ореху. А в мире лишь в трех местах есть похожие памятники: в Ванкувере (Канада), Камане (Турция) и в селе Волосское Днепропетровской области (Украина). Но в этих местах установлен памятник плоду, а не дереву, как в Каменце.


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Кованное дерево высотой 3,5 метра установили на площадке возле базы МЧС.
 
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