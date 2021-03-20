Источник материала: Хартия'97

«Северный поток-2»: санкции и «Фортуна» 20.03.2021, 21:30

Партии, выступающие в Германии с «зеленой» платформой, намерены отменить строительство газопровода.

Партии, выступающие в Германии с «зеленой» платформой зафиксировали в избирательной предвыборной программе планы отменить строительство трубопровода «Северный поток - 2», сообщает «Голос Америки» .

По прогнозам, “зеленые” на сентябрьских выборах могут занять второе место вслед за консерваторами (правящей партией во главе с канцлером Ангелой Меркель), которые будут вынуждены искать партнера по коалиции.

«Проект газопровода «Северный поток-2» является политическим проектом не только из-за его климатических и энергетических последствий, но и потому, что он наносит ущерб на геополитическом уровне, особенно с учетом ситуации в Украине, и поэтому его следует остановить», – говорится в программе “зеленых”.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что администрация президента Джо Байдена привержена соблюдению санкционного режима в отношении проекта «Северный поток – 2», и предупредил, что любые лица, участвующие в строительстве трубопровода, рискуют попасть под санкции.

«Как сказал президент, «Северный поток - 2» – плохая сделка для Германии, для Украины и для наших союзников и партнеров из Центральной и Восточной Европы. Госдепартамент отслеживает усилия по завершению строительства газопровода «Северный поток - 2» и оценивает информацию о юридических лицах, которые, по видимости, причастны к этому процессу», – отметил Блинкен.

«Как ясно дали понять несколько администраций США, этот трубопровод является российским геополитическим проектом, направленным на раскол Европы и ослабление европейской энергетической безопасности, – напомнил руководитель внешнеполитического ведомства. – Закон о санкциях, принятый Конгрессом в 2019 году и расширенный в 2020 году, пользуется значительной поддержкой двухпартийного большинства в Конгрессе».

«Администрация Байдена привержена соблюдению этого законодательства. Госдепартамент вновь предупреждает, что любые лица, участвующие в строительстве трубопровода «Северный поток- 2», рискуют попасть под американские санкции и должны немедленно прекратить работы», – подчеркнул госсекретарь.

Михаил Крутихин: «Посмотрим, что из этого получится»

Насколько реально сейчас застопорить работу проекта? Аналитик нефтегазового сектора Михаил Крутихин склоняется к тому, что если новые санкции США и впрямь будут серьезными, а главное – если их воплотят на практике, то дальнейшее строительство газопровода может быть заблокировано. Однако, по его мнению, в реальности пока до этого далеко.

«Накануне, когда американская сторона объявила, что все компании, причастные к реализации проекта, должны немедленно прекратить участие в нем, это мало что изменило, – добавил он. – В течение дня одно из вспомогательных судов доставило из порта Мукран трубы на баржу «Фортуна», и та продолжила работу как ни в чем не бывало. То же самое можно сказать про немецкие компании, обслуживающие «Северный поток-2». А на рейде Калининграда «Академик Черский» готовится тому, чтобы присоединиться к «Фортуне»… В общем, санкции пока не действуют».

Судя по всему, Москва "тихой сапой" надеется завершить проект, не афишируя свои успехи на этом направлении, заметил Михаил Крутихин. По его подсчетам, по той ветке газопровода, где задействована «Фортуна», до границы германских территориальных вод осталось примерно 25 км. В среднем баржа за сутки способна пройти около километра пути.

«Как пойдет дело в водах Германии, трудно сказать, потому что там природоохранные организации страны потребовали отзыва разрешения на работу по экологическим соображениям, что и было сделано, – рассуждает аналитик. – Посмотрим, что из этого получится. Не исключено, например, что усилия сосредоточат на завершении строительства одной ветки, чтобы потом объявить о “грандиозной победе”».

Вместе с тем, к представляется Крутихину, в случае успеха на выборах немецких «Зеленых» несмотря на все их декларации им тоже будет не просто остановить «Северный поток-2». «Я разговаривал с представителями партии. Они говорят, что правительство не может взять и запретить строительство проекта. Это должно быть политическое решение, а принять его будет довольно трудно», – резюмировал он.

Олег Буклемишев: «Это взаимовыгодное предприятие газового и строительного лобби»

Заместитель декана экономического факультета МГУ, президент Ассоциации независимых центров экономического анализа Олег Буклемишев также думает, что заблокировать проект можно, и возможности для этого есть. Тем не менее, как ему кажется, он будет доведен до конца.

«Другое дело, что его завершение вряд ли принесет российской экономике что-то хорошее, – уточнил собеседник. – Но это уже отдельная тема для большого разговора».

У каждой палки два конца, констатировал экономист: «Есть Россия, которая повсюду протянула щупальцы нефте- и газопроводов. И есть сторона спроса, где жаждущие потребители хотят относительно задешево получать газ, да еще и наживаться на подрядах строительства. Это взаимовыгодное предприятие газового и строительного лобби. И я, честно говоря, полагаю, что вся мощь американского государства будет не в силах его остановить».

В то же время даже в случае, если «зеленые» войдут на коалиционной основе в правительство Германии, Олег Буклемишев не усматривает большой угрозы для проекта. «Да, они гораздо серьезнее относятся к сотрудничеству с Россией, чем все остальные политические силы Германии. Тем не менее, как только речь заходит об энергетике и вообще об интересах крупного бизнеса, то все немецкие партии выстраиваются в струнку», – считает он.

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