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Названы продукты, которые помогут наладить сон

20.03.2021 21:43 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Названы продукты, которые помогут наладить сон

  • 20.03.2021, 21:17
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Названы продукты, которые помогут наладить сон

Один из таких продуктов — киви.

Чтобы быстро заснуть и крепко спать до утра специалисты рекомендуют выпить вишневый сок, ромашковый чай и съесть два киви. Именно эти продукты помогут наладить сон, пишет t-l.ru.

Вишневый сок содержит растительный аналог главного гормона здорового сна мелатонина. 70% этого вещества продуцируется в мозге между 21 и 7 часами. Согласно исследованию, у людей, которым давали перед сном стакан вишневого сока в течение двух недель, на 30% укоротилось время засыпания.

Китайские ученые провели другое большое исследование – перед сном давали людям съесть два киви. Выяснилось, что все параметры сна значительно улучшились. Киви содержит много полезных веществ, в том числе серотонин, который влияет на выработку мелатонина, а также на смену фаз сна. Таким образом, киви делает этот физиологический процесс спокойным, глубоким и здоровым. А заодно укрепляет иммунитет – ведь в нем много витамина С.

Ромашковый чай же обладает успокаивающим действием. Кроме того, ромашка содержит вещество апигенин. Оно оказывает действие, сходное со снотворными препаратами, но более мягко и не вызывает привыкания. Для снотворного эффекта достаточно выпивать перед сном 270 мл ромашкового чая (чуть больше стакана).

Часто можно слышать, что оптимальная продолжительность сна – 8 часов. На самом деле потребность во сне – это индивидуальная, генетически определенная величина. Для большинства людей она действительно составляет от 7 до 9 часов. Однако границы нормы шире: от 4 до 12 часов. Известно, что Маргарет Тэтчер спала 5 часов, а вот Альберт Эйнштейн спал около 10 часов и утверждал, что многие открытия совершил именно во сне.

В любом случае каждый человек должен получать свою норму сна. Доказано, что длительные периоды недосыпа негативно сказываются на качестве жизни: появляется раздражительность, ухудшается память, возможно обострение различных заболеваний. Потеря всего лишь четырех часов сна снижает реакцию на 45%. Поэтому высыпаться нужно хорошо.

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