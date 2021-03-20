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Партизаны Гродно приглашают жителей города на празднование Дня Воли

20.03.2021 21:43 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Партизаны Гродно приглашают жителей города на празднование Дня Воли

  • 20.03.2021, 21:10
Партизаны Гродно приглашают жителей города на празднование Дня Воли

Фотофакт.

Белорусы продолжают выходить на акции против режима Лукашенко и готовиться к 25 марта.

Партизаны гродненских районов Фолюш и Зарица приглашают всех жителей города на празднование Дня Воли, пишет телеграм-канал «Баста!».


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Теги: Гродно
 
 
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