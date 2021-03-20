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Партизаны Гродно приглашают жителей города на празднование Дня Воли
Источник материала: Хартия'97
Партизаны Гродно приглашают жителей города на празднование Дня Воли
Фотофакт.
Белорусы продолжают выходить на акции против режима Лукашенко и готовиться к 25 марта.
Партизаны гродненских районов Фолюш и Зарица приглашают всех жителей города на празднование Дня Воли, пишет телеграм-канал
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