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Белорусы Киева поблагодарили МИД Украины за солидарность
Источник материала: Хартия'97
Белорусы Киева поблагодарили МИД Украины за солидарность
Украина поддерживает протестующих белорусов на международном уровне.
Белорусы Киева выразили благодарность МИД Украины за их принципиальность, солидарность и поддержку на международном уровне, пишет телеграм-канал
Участники акции напомнили, что до Дня Воли осталось 5 дней. Жыве Беларусь!
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Украина поддерживает протестующих белорусов на международном уровне.
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