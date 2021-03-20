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Белорусы Киева поблагодарили МИД Украины за солидарность

20.03.2021 21:43 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Белорусы Киева поблагодарили МИД Украины за солидарность

  • 20.03.2021, 20:48
Белорусы Киева поблагодарили МИД Украины за солидарность

Украина поддерживает протестующих белорусов на международном уровне.

Белорусы Киева выразили благодарность МИД Украины за их принципиальность, солидарность и поддержку на международном уровне, пишет телеграм-канал «Баста!».

Участники акции напомнили, что до Дня Воли осталось 5 дней. Жыве Беларусь!


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Украина поддерживает протестующих белорусов на международном уровне.
 
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