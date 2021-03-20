Венедиктов: «Сейчас Лукашенко в положении более слабого»

Источник материала: Салiдарнасць

Главред Эха Москвы о том, что стоит за сменой российского посла и какие планы у Москвы на Беларусь.

В частности, журналисты поинтересовались у Венедиктова, чем Дмитрий Мезенцев не угодил Кремлю?

― Я думаю, что все наоборот. Это повышение, ― заявил Алексей Венедиктов. ― Посол Мезенцев зарекомендовал себя, с точки зрения его работодателя РФ, очень хорошо. И поскольку процессы интеграции между Россией и Беларусью должны нарастать, исходя из тех договоренностей, которые есть между Путиным и Лукашенко, то он теперь будет курировать эту интеграцию как госсекретарь союза России и Беларуси.

Надо отметить, что перевод еще один важный, новый посол, который будет в Минске, это нынешний посол в Латвии. Довольно любопытный человек по его биографии. Это бывший помощник секретаря Совета Безопасности России Патрушева. По-моему, Евгений Ульянов его зовут.

Поэтому мы видим в этих назначениях некую договоренность между Лукашенко и Путиным. Об усилении интеграции, в том числе в сфере безопасности. Если как раньше рассматривали, кто за кем стоит на Мавзолее. Кто влиятельнее, кто нет. Конечно, и назначение Дмитрия Мезенцева и перевод из Латвии в Беларусь нынешнего посла – это важная история на мой взгляд. Которая показывает направление, тренды.

Дмитрий Мезенцев, кстати, еще отметился тем, что благодаря ему удалось очень быстро освобождать российских журналистов во время августовских событий в Беларуси, сентябрьских. Невзирая на, скажем так, политическую направленность их изданий. В этом смысле он гораздо шире, чем просто дипломат. Он хороший знакомец Путина по Санкт-Петербургу. Он питерский. Он один из людей, которые в Санкт-Петербурге, в Ленинграде был вместе с группой Собчака. С «Демократической Россией». У него обширные связи в России среди политической элиты. Я думаю, что это назначение имеет такой характер далеко не только символический.

― В чем практический смысл?

― В том, что интеграция, видимо, те договоренности, о которых не очень сильно знаем, может быть, которые можно себе представить, они в том, что интеграцию надо продолжать, дорожные карты надо выполнять. Поэтому этот процесс надо активизировать, поскольку пошел процесс новой Конституции Беларуси. Как ни хотел это Александр Григорьевич, пришлось это сделать. Да, комиссия немножко странная. И понятно, что Конституция под нынешнего президента. Но при этом российский интерес заключается, повторяю, в сохранении Беларуси в своей орбите вплоть до глубокой интеграции.

Она будет просто много длиннее, много сложнее. То есть она не будет простым, как казалось еще два года назад движением, созданием такой надстроечной истории с Госсоветом и с непонятно каким местом для Александра Лукашенко. На этом и не договорились, собственно, на двух вещах. На месте Лукашенко и на интеграции деньгами, имея в виду общую валюту и эмиссионный центр. Уж совсем грубо скажу.

Но сейчас Лукашенко в положении более слабого, нежели он был тогда. Потому что протесты с одной стороны и реакция коллективного Запада, хотя коллективного Запада не существует, тем не менее, в этом вопросе существует. С другой стороны, заставляют его прислониться к России.

Он сейчас отчаянно разыгрывает китайскую карту. Для того чтобы получить какую-то вторую ногу, не только стоять на российской ноге. Но и на части белорусского общества. Но и получить второго гиганта себе в партнеры. И китайцы на это идут. белорусского общества. Но и получить второго гиганта себе в партнеры. И китайцы на это идут.