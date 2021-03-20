Хоккейный Кубок Президента: команда «Юности» уступила жлобинскому «Металлургу»

Источник материала: ОНТ

В хоккейном Кубке Президента сегодня состоялся второй матч полуфинальной серии между «Юностью» и жлобинским «Металлургом».

Выявить победителя на «Чижовка-Арене» за три периода соперники не смогли. Понадобился овертайм, где удача была на стороне гостей – 3:2. На голы Дениса Мингалеева и Кирилла Брикуна «Металлург» ответил тремя точными бросками Алексея Михнова. Счёт в этой полуфинальной серии сравнялся – 1:1. Следующий матч пройдет в Жлобине 22 марта.

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