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Олимпиада в Токио пройдет без зрителей: деньги за 600 тыс. билетов вернут

20.03.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Олимпиада в Токио пройдет без зрителей: деньги за 600 тыс. билетов вернут

Деньги за 600 тыс. билетов вернут. Олимпиада в Токио пройдет без зрителей - такое решение приняли японские власти.


Соревнования должны были начаться 23 июля, так и произойдет, но будут только спортсмены, и с этого момента иностранцам начнут возвращать деньги. В МОК заявили, что принимают и понимают это решение. Но суммы, например, за гостиницы японцы не вернут. Единственное, возможно, разрешат тем, кто забронировал жилье, въехать в страну, посмотреть достопримечательности. Любители спортивного туризма - не в восторге, но решение останется неизменным, прокомментировали в Японии  

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Деньги за 600 тыс. билетов вернут. Олимпиада в Токио пройдет без зрителей - такое решение приняли японские власти. Соревнования должны были начаться 23 июля, так и...
 
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