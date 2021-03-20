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Чемпионат Беларуси по футболу: БАТЭ сыграло вничью с командой брестского «Динамо»

20.03.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Чемпионат Беларуси по футболу: БАТЭ сыграло вничью с командой брестского «Динамо»

В футбольном чемпионате Беларуси продолжается второй тур. В Бресте встречались местное «Динамо» и БАТЭ. Счет в матче 0:0.

Чемпион страны солигорский «Шахтёр» добился выездной победы со счётом 2:1. У горняков голами отметились Юрий Кендыш и Александр Сачивко. За «Энергетик» забил Владислав Васильев. Минское «Динамо» сегодня гостило в Витебске. Поединок с местным клубом закончился вничью – также 0:0. 

Фото: fcbate.by

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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В футбольном чемпионате Беларуси продолжается второй тур. В Бресте встречались местное «Динамо» и БАТЭ. Счет в матче 0:0. Чемпион страны солигорский «Шахтёр»...
 
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