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Чемпионат Беларуси по футболу: БАТЭ сыграло вничью с командой брестского «Динамо»
Источник материала: ОНТ
В футбольном чемпионате Беларуси продолжается второй тур. В Бресте встречались местное «Динамо» и БАТЭ. Счет в матче 0:0.
Чемпион страны солигорский «Шахтёр» добился выездной победы со счётом 2:1. У горняков голами отметились Юрий Кендыш и Александр Сачивко. За «Энергетик» забил Владислав Васильев. Минское «Динамо» сегодня гостило в Витебске. Поединок с местным клубом закончился вничью – также 0:0.
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В футбольном чемпионате Беларуси продолжается второй тур. В Бресте встречались местное «Динамо» и БАТЭ. Счет в матче 0:0. Чемпион страны солигорский «Шахтёр»...
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