Холоднее, чем на самом деле? Синоптик Дмитрий Рябов – о погоде в марте

Источник материала: ОНТ

Холод и промозглая погода в марте всегда навевают уныние. Календарная весна наступила, душа просит солнца, тепла, уже хочется зеленых листочков. Однако в этом году мартовская погода побаловала нас теплом совсем ничего – и опять вернулись холода. По факту, несмотря на то, что градус чуть поднялся, мы продолжаем носить ту же зимнюю одежду. В чем дело, спросите вы? Давайте попробуем разобраться.





Пусть редко, но все же выглядывающее солнце вроде бы греет воздух. При этом снег и лед активно тают. И тут происходит обратный процесс: при таянии снег и лед охлаждают окружающий воздух. Влажность сейчас достаточно высокая. Не стоит забывать, что земля после зимы тоже холодная и еще не прогрелась. Совокупность всех этих факторов и приводит к тому, что плюсовые температуры кажутся нам достаточно прохладными.

А еще обратите внимание на то, что теплые дни идут поочередно с холодными. Правда, их меньше, чем хотелось бы. Да и разница ночных и дневных температур велика: составляет порой до 10 градусов. Ранним утром – минус, днем же столбик термометра поднимается выше нуля.

Сейчас на территории нашей страны происходит активная борьба зимы с весной. Но с каждым днем солнце поднимается все выше и над горизонтом, и период предвесенья плавно перейдет в оживление весны. Впрочем, первые предвестники зимы уже замечены: возвращаются перелетные птицы, а в лесах замечены подснежники. Но на раннюю весну рассчитывать не приходится. Однако есть в этом положительный момент. Из-за ночных заморозков снег начнет активно испаряться. До конца месяца он должен сойти в городах. А вот в сельской местности и в лесах снег, скорее всего, пролежит до середины апреля.

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