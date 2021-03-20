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Лунный календарь на неделю 22-28 марта. Благоприятное время для посева капусты, шпината и щавеля

20.03.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лунный календарь на неделю 22-28 марта. Благоприятное время для посева капусты, шпината и щавеля

У кого-то на подоконнике уже зеленеют всходы, другие только готовятся к посадке. В понедельник, 22 марта, можно сеять однолетние цветы (календулу и астру). 23-го – прорежайте всходы и подкармливайте рассаду микроудобрениями. 25-го – хороший день для посева салата, капусты, петрушки, сельдерея, шпината и щавеля.


Прибавить насыщенности цвету волос, подровнять кончики, сделать каскад или радикальное каре, на которое так трудно решиться, лучше всего на следующей неделе 22 и 23 числа.

Изменения магнитосферы Земли ожидаются 28 числа. В это время метеозависимые люди могут ощущать сонливость, слабость, апатию, возможны скачки давления.

Справиться с внутренними искушениями и направить энергию в нужное русло попытайтесь 23 числа. 26-го – великолепный шанс для второй попытки, если первая не удалась. 28-го – отдыхайте.

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У кого-то на подоконнике уже зеленеют всходы, другие только готовятся к посадке. В понедельник, 22 марта, можно сеять однолетние цветы (календулу и астру). 23-го –...
 
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