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Новый детский дом семейного типа открылся в Чаусском районе: что он значит в жизни ребенка?

20.03.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Новый детский дом семейного типа открылся в Чаусском районе: что он значит в жизни ребенка?

Семья для каждого ребёнка. В Могилёвской области открылся новый детский дом семейного типа. 53-й в области и первый в Чаусском районе. Это «хорошие» цифры, но они не могут передать, что значит каждый такой дом в жизни ещё, и ещё, и ещё одного маленького человека. Каждый из этих малышей только здесь узнает: что такое забота мамы и папы, и как здорово, когда тебя любят.

 

Сегодня в доме Пантелеевых хлопотно. Новоселье. Блинчики с начинкой, торты и пирожные – готовить помогала Александра. Кроме кулинарии девочка увлекается вокалом и рисованием. Теперь о своих хобби будет рассказывать в новой семье. На большую жилплощадь въезжают большим составом.

Александра Хилькевич: «Я люблю варить борщ, жарить картошку. И вообще – люблю готовить. Для меня это хорошее дело. Я мечтаю жить в любви, чтобы мама и папа понимали меня всегда».

Пока девочки под руководством мамы сервируют стол, мальчики во главе с папой собирают мебель. Всё сделать Павел мог бы и сам, это было бы наверняка даже быстрее. Но, как глава семейства, знает, совместный труд полезен.

Павел Пантелеев, родитель-воспитатель детского дома семейного типа: «Я учу своих мальчиков тому, что умею сам: ремонтировать разные вещи. Выполнять домашнюю работу. Чтобы, когда они вырастут, станут семьянинами, могли поддерживать свою семью, и учить своих детей тому же».

Стать родителями для приёмных детей Наталья и Павел Пантелеевы решили 12 лет назад. Кроме троих собственных воспитывали двоих приёмных. Сейчас в семье 9 детей. Живут дружно, и это главное достижение родителей. Сплотить и каждому уделить внимание.

София Пантелеева: «Я люблю рисовать. Хожу в танцевальную школу, бассейн, школу развития, дзюдо, гимнастику и акробатику».

Наталья Пантелеева, родитель-воспитатель детского дома семейного типа: «Если кто-то сильно любит детей и сомневается, сможет или нет стать родителем-воспитателем, стоит попробовать. Потому что государство оказывает большую поддержку и помощь. Заботой и вниманием окружает. Это не так страшно».

Пополнение стало возможным благодаря переезду. Дом семейного типа в цифрах – это 160 кв. м площади – шесть спален, гостиная, столовая и кухня. На строительные работы, мебель и бытовую технику потратили свыше 100 тыс. руб. Это деньги районного бюджета и помощь спонсоров. На ремонт старого здания ушло 4 месяца – и вот в Чаусском районе появился первый дом семейного типа.

Клим Красовский: «Мне нравится очень дом. В нём много места. Можно позаниматься, подтягиваться, если поставить турник. Уютно, светло и чистенько. Я мечтаю, чтобы у каждого ребёнка была мама. Чтобы она во всём помогала и любила его».

Александр Ефимчиков, председатель Чаусского райисполкома: «Я считаю, что это хорошая модель, правильное направление государства. Чтобы в небольших семьях воспитывались ребятки. Больше будет оказано внимания каждому. Они будут лучше развиваться, лучше воспитываться».

С каждым годом такая форма воспитания детей, как дома семейного типа, становится всё более популярной. Только в Могилёвской области их уже 53. А если измерять не домами, это свыше 500 детей, которые обрели семью.

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Семья для каждого ребёнка. В Могилёвской области открылся новый детский дом семейного типа. 53-й в области и первый в Чаусском районе. Это «хорошие» цифры, но они не...
 
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