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Новый детский дом семейного типа открылся в Чаусском районе: что он значит в жизни ребенка?
Источник материала: ОНТ
Семья для каждого ребёнка. В Могилёвской области открылся новый детский дом семейного типа. 53-й в области и первый в Чаусском районе. Это «хорошие» цифры, но они не могут передать, что значит каждый такой дом в жизни ещё, и ещё, и ещё одного маленького человека. Каждый из этих малышей только здесь узнает: что такое забота мамы и папы, и как здорово, когда тебя любят.
Сегодня в доме Пантелеевых хлопотно. Новоселье. Блинчики с начинкой, торты и пирожные – готовить помогала Александра. Кроме кулинарии девочка увлекается вокалом и рисованием. Теперь о своих хобби будет рассказывать в новой семье. На большую жилплощадь въезжают большим составом.
Пока девочки под руководством мамы сервируют стол, мальчики во главе с папой собирают мебель. Всё сделать Павел мог бы и сам, это было бы наверняка даже быстрее. Но, как глава семейства, знает, совместный труд полезен.
Стать родителями для приёмных детей Наталья и Павел Пантелеевы решили 12 лет назад. Кроме троих собственных воспитывали двоих приёмных. Сейчас в семье 9 детей. Живут дружно, и это главное достижение родителей. Сплотить и каждому уделить внимание.
Пополнение стало возможным благодаря переезду. Дом семейного типа в цифрах – это 160 кв. м площади – шесть спален, гостиная, столовая и кухня. На строительные работы, мебель и бытовую технику потратили свыше 100 тыс. руб. Это деньги районного бюджета и помощь спонсоров. На ремонт старого здания ушло 4 месяца – и вот в Чаусском районе появился первый дом семейного типа.
С каждым годом такая форма воспитания детей, как дома семейного типа, становится всё более популярной. Только в Могилёвской области их уже 53. А если измерять не домами, это свыше 500 детей, которые обрели семью.
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Семья для каждого ребёнка. В Могилёвской области открылся новый детский дом семейного типа. 53-й в области и первый в Чаусском районе. Это «хорошие» цифры, но они не...
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