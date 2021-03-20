До +10°С, а на выходных ещё теплее! Погода на неделю с 22 по 28 марта. Подробный прогноз

Источник материала: ОНТ

Март в этом году среднестатистический. И если в начале недели температурный фон был повышенным, то уже во второй её половине в страну стал поступать прохладный воздух с Северной Европы. Впрочем, противостояние зимы и весны продолжится. Но есть хорошая новость: со среды постепенно начнется потепление.





В понедельник будет по-прежнему прохладно. Неустойчивая воздушная масса с северо-запада Европы принесет кратковременный снег, мокрый снег. Изредка проглянет солнце. В ночные и утренние часы ожидаются слабый туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный с переходом на северный умеренный. Температура воздуха ночью составит от 0°С до -7°С, днем от 0°С по северо-востоку до +3°С по юго-западу.

Но уже во вторник и среду количество осадков уменьшится. Страна окажется под влиянием области повышенного атмосферного давления, сформированной в прохладном воздухе. Влажность до 70%. Ночью и утром на отдельных участках дорог возможна гололедица. Под утро слабый туман, видимость до километра. Ветер прогнозируется северный, северо-восточный слабый. Температура воздуха ночью составит до -8°С. Днем во вторник 0…+3°С, в среду от +5°С по востоку до +7°С по западу.

В четверг и в пятницу инициатива в атмосфере перейдет к антициклону с центром над Центральной Европой. Медленно смещаясь на восток, он принесет переменную облачность. В четверг без существенных осадков, в пятницу возможен небольшой кратковременный дождь с мокрым снегом. Ночью и утром непродолжительные туманы. Видимость до полукилометра. Влажность до 90%. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -1…+3°С, при прояснениях до -5°С. Днем в четверг от +4°С по Могилевской области до +10°С по Брестской, в пятницу +4…+8°С.

В следующие выходные дни ожидается влияние атмосферных фронтов от циклона с центром над Скандинавией. Они принесут более теплую погоду. Облачно с прояснениями. В субботу по западной половине, а в воскресенье повсеместно пройдут небольшие кратковременные осадки. Под утро непродолжительные туманы, видимость до полукилометра. Ветер западный умеренный, временами порывистый. Температура воздуха в ночные часы 0…+5°С, по юго-западу до +7°С, днем в субботу +7…+12°С, в воскресенье в середине дня +8…+11°С.

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