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«Славянский базар в Витебске-2021»: стали известны белорусские участники музыкальных конкурсов

20.03.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Славянский базар в Витебске-2021»: стали известны белорусские участники музыкальных конкурсов

Заявят о себе во весь голос на XXX «Славянском базаре в Витебске». Стали известны белорусские участники музыкальных конкурсов Международного фестиваля искусств. Финалы национальных отборов состоялись сегодня в культурной столице страны - Борисове. Борьба была напряжённой. Особенно среди молодых исполнителей эстрадной песни.

Минчанину Даниилу Мышковцу 20 лет. Он набрал максимальное количество баллов в двух турах. Очень плотно шли финалисты. За путёвку на главный фестиваль белорусского лета сражались 10 артистов. Лайфхак победителю нацотбора от обладательницы Гран-при конкурса «Витебск-2011» и члена жюри этого года.

Алёна Ланская, заслуженная артистка Беларуси: «Обязательно нужно воспользоваться этим шансом и профессионально подготовиться. Главное для исполнителя - это быть личностью. Потому что держаться на сцене и магнетизировать публику не каждый умеет».

Минчанину Константину Мазуркевичу 13 лет. Перепеть его сложно, что и подтвердило жюри. Результат выступления юного артиста в двух турах - 173 балла из 180-ти возможных. Отрыв победителя от ближайшего из девяти соперников - Софии Рустамовой из Бреста - составил 9 баллов. «Славянский базар в Витебске» - уже 30-й - пройдёт в июле.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Заявят о себе во весь голос на XXX «Славянском базаре в Витебске». Стали известны белорусские участники музыкальных конкурсов Международного фестиваля искусств....
 
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