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В Москве горело здание Измайловского кремля
Источник материала: ОНТ
В Москве произошло возгорание в деревянном здании на территории Измайловского кремля. Об этом
Пожар произошел днем 20 марта, на площади 160 квадратных метров, уточнили в ведомстве. Горели личные вещи и отделка на первом этаже в разноуровневом здании. Вскоре пожар был успешно потушен.
О пострадавших или жертвах не сообщается.
«Кремль в Измайлово» является культурно-развлекательным комплексом. Он расположен на востоке российской столицы. Там находятся несколько музеев и художественных мастерских.
Фото: pixabay,
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В Москве произошло возгорание в деревянном здании на территории Измайловского кремля. Об этом сообщили в МЧС. Пожар произошел днем 20 марта, на площади 160...
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