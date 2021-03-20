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В Москве горело здание Измайловского кремля

20.03.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Москве горело здание Измайловского кремля

В Москве произошло возгорание в деревянном здании на территории Измайловского кремля. Об этом сообщили в МЧС.

Пожар произошел днем 20 марта, на площади 160 квадратных метров, уточнили в ведомстве. Горели личные вещи и отделка на первом этаже в разноуровневом здании. Вскоре пожар был успешно потушен.

О пострадавших или жертвах не сообщается.

«Кремль в Измайлово» является культурно-развлекательным комплексом. Он расположен на востоке российской столицы. Там находятся несколько музеев и художественных мастерских.


 Фото: pixabay, 360tv

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В Москве произошло возгорание в деревянном здании на территории Измайловского кремля. Об этом сообщили в МЧС. Пожар произошел днем 20 марта, на площади 160...
 
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