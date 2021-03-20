|
Протесты в Германии: против митингующих применили дубинки и перцовый газ
Источник материала: ОНТ
В немецком Касселе против митингующих применили дубинки и перцовый газ.
Несмотря на красивый лозунг – «Свободные граждане города» – тысячи участников этого митинга не соблюдали ни масочный режим, ни социальную дистанцию, в то время, как в стране началась новая волна пандемии. Полицейские реагировали жестко, проведены задержания.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В немецком Касселе против митингующих применили дубинки и перцовый газ. Несмотря на красивый лозунг – «Свободные граждане города» – тысячи участников этого...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)