Протесты в Германии: против митингующих применили дубинки и перцовый газ

Источник материала: ОНТ

В немецком Касселе против митингующих применили дубинки и перцовый газ.





Несмотря на красивый лозунг – «Свободные граждане города» – тысячи участников этого митинга не соблюдали ни масочный режим, ни социальную дистанцию, в то время, как в стране началась новая волна пандемии. Полицейские реагировали жестко, проведены задержания.

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