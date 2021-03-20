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Политический конфликт в Молдове: премьер-министром может стать радикальный националист и русофоб Игорь Гроссу

20.03.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Политический конфликт в Молдове: премьер-министром может стать радикальный националист и русофоб Игорь Гроссу

Очередной политический конфликт в Молдове. Премьер-министром страны может стать радикальный националист и русофоб Игорь Гроссу.  


На пост главы правительства его выдвинула президент. Выбор называют неоднозначным. Оппоненты обвинили Майя Санду в обмане и нарушении политических договоренностей. Самая большая проблема, уверены политологи, – «распространение и продвижение профашистской идеологии в стране». В Молдове совершенно безнаказанно можно говорить о ликвидации государства, открыто исповедовать экстремизм. Не так давно в Молдове осквернили памятник воинам Великой Отечественной, погибшим в ходе освобождения республики. И это не единичный случай вандализма. Молдова политически  разрознена. Первому президентскому кандидату парламент уже отказал в вотуме доверия, а Конституционный суд запретил повторно предлагать кандидатуру.

Ян Лисневский, политтехнолог (Молдова): «После конфликта в Молдове произошло неумение управлением государства, произошла приватизация. Буквально заводы закрылись, и, к сожалению, они были распроданы как металлолом. Политики, которые начали приходить к власти, они больше базировались на эмоциональных предвыборных компаниях, но не на программе какой-то базовой, социально-экономической. Поэтому у нас, к сожалению, последние 10 лет каждый год выборы. Люди устают от этого, от постоянных политических баталий. И, к сожалению, о стране мало кто думает». 

Помимо политических распрей в стране эпидемиологический кризис. Практически во всех районах Молдовы введен красный код опасности. Карантин ужесточили.

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Очередной политический конфликт в Молдове. Премьер-министром страны может стать радикальный националист и русофоб Игорь Гроссу.   На пост главы правительства его...
 
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