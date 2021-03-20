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Политический конфликт в Молдове: премьер-министром может стать радикальный националист и русофоб Игорь Гроссу
Источник материала: ОНТ
Очередной политический конфликт в Молдове. Премьер-министром страны может стать радикальный националист и русофоб Игорь Гроссу.
На пост главы правительства его выдвинула президент. Выбор называют неоднозначным. Оппоненты обвинили Майя Санду в обмане и нарушении политических договоренностей. Самая большая проблема, уверены политологи, – «распространение и продвижение профашистской идеологии в стране». В Молдове совершенно безнаказанно можно говорить о ликвидации государства, открыто исповедовать экстремизм. Не так давно в Молдове осквернили памятник воинам Великой Отечественной, погибшим в ходе освобождения республики. И это не единичный случай вандализма. Молдова политически разрознена. Первому президентскому кандидату парламент уже отказал в вотуме доверия, а Конституционный суд запретил повторно предлагать кандидатуру.
Помимо политических распрей в стране эпидемиологический кризис. Практически во всех районах Молдовы введен красный код опасности. Карантин ужесточили.
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Политический конфликт в Молдове: премьер-министром может стать радикальный националист и русофоб Игорь Гроссу
Очередной политический конфликт в Молдове. Премьер-министром страны может стать радикальный националист и русофоб Игорь Гроссу. На пост главы правительства его...
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