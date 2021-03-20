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«ПолитStandUp». Александр Шпаковский об оппозиции за границей: На зарубежных грантах не выйдет получить народную поддержку
Источник материала: ОНТ
Политолог Александр Шпаковский поделился мыслями о знаковых для белорусов датах, о том, как через призму истории воспринимаются сегодняшние события в стране. Кто спустя 100 лет после Рижского договора вновь пытается разделить белорусов? И какое будущее для суверенного государства в центре Европы готовят западные политтехнологи? Невероятно, но кому-то кажется возможным изменить историческую память целого народа и внушить псевдоценности.
Подробности – в видео:
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«ПолитStandUp». Александр Шпаковский об оппозиции за границей: На зарубежных грантах не выйдет получить народную поддержку
Политолог Александр Шпаковский поделился мыслями о знаковых для белорусов датах, о том, как через призму истории воспринимаются сегодняшние события в стране. Кто...
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