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В Бресте за вандализм задержан анархист
Источник материала: ОНТБресте за вандализм задержан анархист" class="one-news__figure-img">
Правоохранители задержали в Бресте 24-летнего местного жителя, который ночью 2 января краской из аэрозольного баллончика исписал заборы, стены зданий и информационные стенды. Об этом
Всего молодой человек нанес не менее 15 надписей и изображений.
Оказалось, задержанный – активный участник радикально настроенного молодежного движения антифашистской и анархической направленности, также он состоит в регбийном клубе.
По данным МВД, участники данных объединений планируют организовать несанкционированные пикеты, собрания и шествия в области.
Действиям задержанного дана правовая оценка, возбуждено уголовное дело за осквернение сооружений и порчу имущества. Ранее его уже привлекали к административной ответственности за участие в протестах и распитие алкогольных напитков в общественном месте. Незадолго до задержания он уволился и в поисках «лучшей жизни» хотел уехать в Польшу.
Фото: скриншот из видео МВД
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Правоохранители задержали в Бресте 24-летнего местного жителя, который ночью 2 января краской из аэрозольного баллончика исписал заборы, стены зданий и...
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