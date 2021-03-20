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В Бресте за вандализм задержан анархист

20.03.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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Правоохранители задержали в Бресте 24-летнего местного жителя, который ночью 2 января краской из аэрозольного баллончика исписал заборы, стены зданий и информационные стенды. Об этом сообщили в МВД.

Всего молодой человек нанес не менее 15 надписей и изображений.

Оказалось, задержанный – активный участник радикально настроенного молодежного движения антифашистской и анархической направленности, также он состоит в регбийном клубе. 

По данным МВД, участники данных объединений планируют организовать несанкционированные пикеты, собрания и шествия в области.

Действиям задержанного дана правовая оценка, возбуждено уголовное дело за осквернение сооружений и порчу имущества. Ранее его уже привлекали к административной ответственности за участие в протестах и распитие алкогольных напитков в общественном месте. Незадолго до задержания он уволился и в поисках «лучшей жизни» хотел уехать в Польшу.


Фото: скриншот из видео МВД

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Теги: Брест
 
 
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Правоохранители задержали в Бресте 24-летнего местного жителя, который ночью 2 января краской из аэрозольного баллончика исписал заборы, стены зданий и...
 
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