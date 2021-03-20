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В Бобруйске ребенок провалился под лед и погиб
Источник материала: ОНТ
В субботу днем 20 марта в Бобруйске 10-летний ребенок провалился под лед. Заметившие это очевидцы вызвали на место медиков и спасателей. Об этом
Ребенка как можно скорее достали из воды. Медики провели реанимационные мероприятия, но спасти мальчика не удалось. Следователи работают на месте трагедии.
Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
Фото: СК
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В субботу днем 20 марта в Бобруйске 10-летний ребенок провалился под лед. Заметившие это очевидцы вызвали на место медиков и спасателей. Об этом сообщили в...
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