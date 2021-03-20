В Бобруйске ребенок провалился под лед и погиб

Источник материала: ОНТ

В субботу днем 20 марта в Бобруйске 10-летний ребенок провалился под лед. Заметившие это очевидцы вызвали на место медиков и спасателей. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Ребенка как можно скорее достали из воды. Медики провели реанимационные мероприятия, но спасти мальчика не удалось. Следователи работают на месте трагедии.

Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Фото: СК

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