Источник материала: Tut.by

Сегмент биопродуктов с подтвержденным качеством в Беларуси составляет незначительную часть от всего продуктового рынка. «Нам часто говорят, что видели „такой же“ товар, но дешевле», — рассказывает один из руководителей компании «Биомельница» (бренд VЁSKA) Алексей Сотников про реакцию некоторых покупателей на стоимость биоорганических продуктов. Эксперт пояснил, что сдерживает рост рынка экопродуктов. Цена — один из таких факторов.



Алексей Сотников (слева). Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Как Беларусь смотрится на фоне других стран по потреблению биопродуктов

Несмотря на моду на ЗОЖ и интерес к правильному питанию, Беларусь по-прежнему является одним из европейских аутсайдеров по потреблению биоорганических продуктов. В частности, общий объем этого рынка по данным научно-исследовательского института органического сельского хозяйства FiBL в Литве в 2019 году оценивался 50 млн евро, Латвии — 51 млн , Польше — 314 млн, Украине — 36 млн. А в Дании в 2018-м — в 2 млрд евро (14% от всего продуктового рынка), а каждый житель этой страны в среднем тратил на биопродукты около $ 280 в год. В странах Восточной Европы этот показатель составлял около $ 15 в год. При этом международные исследования по рынку Беларуси не попадаются. Во многих доступных отчетах наша страна — единственная в Европе, которая отмечена значком «нет данных». Эксперт говорит, что у нас показатели не из самых высоких, но добавляет: тем не менее интерес к биоорганическим продуктам растет.

«Запрос на биоорганические продукты в Беларуси, как и во всем мире, растет. Эпидемия пандемии подстегнула этот процесс — люди начали более внимательно относиться к собственному здоровью и обращать внимание на чистые товары, которые помогут поднять иммунитет. Это касается как продуктов питания, так и товаров для дома, косметики», — отмечает Алексей Сотников.

По его словам, закрытие границ из-за ковида также немного подстегнуло рынок. Ранее часть белорусов закупалась биопродуктами в Европе. Сейчас такая возможность есть не у всех, поэтому приходится искать альтернативу в Беларуси.

Что мешает росту рынка биоорганических продуктов

В то же время Алексей Сотников считают, что существует сразу несколько факторов, негативно влияющих на становление отечественного рынка биоорганических продуктов.

Прежде всего — это проблема в определениях. Во всем мире биопродукты — это товары, произведенные по определенным и очень жестким международным стандартам, имеющие соответствующие сертификаты. В Беларуси же зачастую биоорганическими продуктами считаются все товары, произведенные фермерами. Но «фермерский» — это определение по форме собственности производителя и ничего более. Алексей Сотников отмечает, что встречался с огромным числом белорусских производителей, но немногие из них смогли стать поставщиками. По его словам, остальные не сумели гарантировать постоянное качество продукта и стабильность поставок. «Будет здорово, если белорусские фермеры будут активнее заниматься органическим земледелием — сегодня в нашей стране это практически пустая ниша», — считает Алексей Сотников.

Вторая проблема, по его словам, тесно связана с первой — на белорусском рынке ограничено предложение настоящих биопродуктов. Эксперт говорит, что отечественные производители только раскачиваются, есть поток товаров, имеющих такой статус, из России.

Цена — также один из ключевых факторов. Биопродукты, как правило, значительно дороже тех, которые произведены с использованием удобрений и химикатов. Это иногда отпугивает потребителей. «Нам часто говорят, что видели „такой же“ товар, но дешевле. Но дело в том, что мы гарантируем качество нашего продукта, он произведен известным брендом, которому доверяют потребители во всем мире, и имеет международный сертификат. Кем и как был произведен „такой же товар“ и имеет ли право считаться биоорганическим продуктом — мы не знаем», — рассказывает Алексей Сотников.