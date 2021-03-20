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Победа близко!

21.03.2021 06:11 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Победа близко!

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  • 20.03.2021, 22:36
  • 1,532
Победа близко!
Фото: ТАСС

Нужно собрать волю в кулак и выйти.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал письмо читателя:

- Дорогие беларусы! Я понимаю, что многие из вас устали, у многих из вас апатия, у кого-то обида и, главное, страх. Но нужно понимать, что диктатор, который 26 лет находится у власти и терроризирует сейчас целую страну — это наша с вами коллективная ответственность. Мы так долго закрывали на все глаза и давали ему возможность уничтожить все институты власти.

Если мы не победим, будет становиться только хуже. Никакого будущего у страны, а также у нас с вами, нет при этой власти.

Столько репрессированных, убитых и тысячи искалеченных судеб. Если мы не выйдем, то те, кто сидят, они и дальше будут сидеть. Это наша с вами ответственность.

Нужно понимать, что чем больше нас выйдет, тем меньше пострадает людей!

Победа близко! Нужно отбросить все обиды, собрать волю в кулак и выйти. Мы выходим не за Тихановскую или Латушко, мы выходим за свободу, за свободную страну, за себя и за будущее своих детей.

Жыве Беларусь!

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Нужно собрать волю в кулак и выйти.
 
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