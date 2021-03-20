Источник материала: Хартия'97

Глава Пентагона: Призываем всех отказаться от российской техники 1 20.03.2021, 22:29

9,544

фото: wikipedia.org

Министр обороны США совершил первый визит в Индию.

В субботу в Нью-Дели министр обороны США Ллойд Остин на встрече со своим индийским коллегой Раджнатхом Сингхом обсудил планируемую Индией закупку российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) S-400 и вновь заявил, что союзники США должны воздерживаться от приобретения российской военной техники, чтобы избежать американских санкций. Об этом сообщает «Голос Америки» со ссылкой на агентство Reuters.

«Мы, безусловно, призываем всех наших союзников, наших партнеров отказаться от российской техники... и действительно избегать любых приобретений, которые могут привести к санкциям с нашей стороны», - сказал Остин журналистам в Нью-Дели.

Последует ли Индия примеру Турции?

По его словам, системы S-400 в Индию пока не поставлялись, поэтому возможность санкций не обсуждалась. Вашингтон в прошлом году ввел санкции против Турции в ответ на закупку Анкарой российских ЗРК S-400.

В 2019 году Индия внесла первоначальный платеж в размере 800 миллионов долларов за будущую поставку комплексов S-400 из России. Ожидается, что первые зенитно-ракетные батареи поступят в Индию в конце этого года.

Накануне нынешней поездки Остина сенатор Боб Менендес, председатель комитета Сената США по международным отношениям, попросил главу Пентагона поднять вопросы демократии и прав человека на переговорах с индийским правительством, а также подтвердить неприятие администрацией Байдена запланированной покупки Индией российских систем оружия.

Остин совершает первый визит высокопоставленного члена администрации президента США Джо Байдена в Индию в рамках усилий по созданию альянса стран, стремящихся дать отпор напористости Китая в регионе.

Соединенные Штаты уже превратились в одного из крупнейших продавцов оружия для Индии. Обе стороны также обсуждают план Индии по закупке боевых беспилотников у Соединенных Штатов, а также крупный заказ на приобретение более чем 150 боевых самолетов для ВВС и ВМФ Индии. Цель таких закупок - сократить отставание от Китая, сообщило в пятницу агентство Reuters.

Американские компании Boeing и Lockheed Martin являются лидерами в этих многомиллиардных сделках по продаже авиатехники.

В прошлом году Индия сблизилась с Соединенными Штатами после очередного кровопролитного пограничного конфликта с Китаем. Как отмечает Reuters, Вашингтон помог Нью-Дели, предоставив в лизинг разведывательные беспилотники, а также поставив снаряжение, необходимое в условиях холодного горного климата.

Американо-индийский альянс для сдерживания Китая

США и Индия обязались совместно работать над углублением своего стратегического партнерства – таким стал главный итог визита министра обороны США Ллойда Остина в Нью-Дели.

Первый визит высокопоставленного сотрудника администрации Байдена в индийскую столицу состоялся на фоне продвижения Вашингтона к к формированию альянса стран, которые могут стать противовесом Пекину. Индия, обеспокоенная поведением Китая, заинтересована в поддержке более тесных связей с США.

Ллойд Остин договорился со своим индийским коллегой Раджнатхом Сингхом об углублении сотрудничества в области обороны, обмена разведданными и логистики.

Глава Пентагона назвал альянс между Нью-Дели и Вашингтоном «оплотом свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона».

«Индия становится все более важным партнером в быстро меняющейся международной обстановке, - сказал министр обороны США после беседы с Сингхом, - Я подтверждаю нашу приверженность всестороннему перспективному оборонному партнерству с Индией - центральной опоре нашего подхода к Индо-Тихоокеанскому региону».

Остин добавил, что он обсудил с Сингхом возможности развития крупного оборонного партнерства между США и Индией, которое он назвал «приоритетом» для администрации Джо Байдена и Камалы Харрис.

«Мы будем делать это путем регионального сотрудничества в области безопасности, взаимодействуя между военными ведомствами и ведя торговлю в сфере оборонной промышленности», - добавил глава Пентагона.

Министр обороны Индии Сингх заявил, что переговоры были посвящены расширению военного взаимодействия между двумя странами. «Мы полны решимости реализовать весь потенциал всеобъемлющего глобального стратегического партнерства», - сказал Сингх. Он также призвал американских промышленников вкладывать средства в оборонный сектор Индии.

Индия, как и другие страны Индо-Тихоокеанского региона обеспокоена «напористостью» Китая. В июне прошлого года Дели вступил в девятимесячное военное противостояние с Пекином в Гималаях, где между двумя странами проходит граница. Хотя обе страны отвели войска, глубокая напряженность в отношениях с Китаем побудила Дели укреплять связи с США, Австралией и Японией.

Остин также встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. После встречи индийский лидер заявил в Твиттере, что «Индия и США привержены стратегическому партнерству, которое является движущей силой глобального блага».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .