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Ученые установили размеры марсианского ядра

21.03.2021 06:11 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ученые установили размеры марсианского ядра

  • 20.03.2021, 22:05
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Ученые установили размеры марсианского ядра

Марс стал первой после Земли планетой, у которой определили размеры ядра.

Благодаря работе зонда InSight Марс стал первой после Земли планетой, у которой определили размеры ядра: более 3600 километров в поперечнике, пишет сайт Naked science.

Американский стационарный зонд InSight работает на Марсе больше двух лет, пользуясь бортовыми сейсмометрами, измерителями теплового потока и другими инструментами для изучения его внутреннего строения и состава. Некоторое время назад аппарат впервые зафиксировал марсотрясения — и с тех пор отмечает их довольно часто. А теперь, благодаря InSight, удалось оценить размеры ядра Красной планеты — впервые для небесного тела, помимо Земли и Луны.

Об этом сообщает Nature News со ссылкой на доклад Саймона Шталера (Simon Stähler) из швейцарского Федерального технологического института в Цюрихе, прозвучавший недавно на онлайн-конференции Lunar and Planetary Science. По словам Шталера, результаты работы готовятся к публикации в одном из рецензируемых журналов.

Так же, как на Земле, недра Марса позволяют «просвечивать» сейсмические волны, которые движутся с разной скоростью сквозь породы разного состава и свойств и даже могут отражаться на границе некоторых слоев. За время работы InSight зарегистрировал около 500 слабых марсотрясений, однако примерно каждое десятое из них достигало магнитуды от двух до четырех — достаточной для того, чтобы созданные ими волны проникали сквозь самые глубокие недра.

Это позволило выделить у планеты сравнительно плотный слой верхней мантии, уходящий на глубину 700-800 километров, а также «нащупать» границу мантии и ядра Марса, оценив размеры его ядра. Оно примерно вдвое меньше земного: радиус составляет от 1810 до 1860 километров, что несколько больше теоретических предсказаний. Поэтому, скорее всего, ядро Красной планеты не такое плотное, как считалось, и, помимо железа и серы, содержит примеси сравнительно легких элементов, таких как кислород. Возможно, оно до сих пор остается частично расплавленным.

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