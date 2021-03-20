Источник материала: Хартия'97

В Вильнюсе прошла акция солидарности с Сергеем Тихановским 20.03.2021, 22:01

На акции призвали международные компании остановить сотрудничество с режимом Лукашенко.

В Вильнюсе прошла акция солидарности с народным блогером и политзаключенным Сергеем Тихановским, пишет телеграм-канал «Баста!» .

На акции также были призывы к международным компаниям остановить сотрудничество с режимом Лукашенко.

























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