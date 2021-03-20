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В Вильнюсе прошла акция солидарности с Сергеем Тихановским
Источник материала: Хартия'97
В Вильнюсе прошла акция солидарности с Сергеем Тихановским
На акции призвали международные компании остановить сотрудничество с режимом Лукашенко.
В Вильнюсе прошла акция солидарности с народным блогером и политзаключенным Сергеем Тихановским, пишет телеграм-канал
На акции также были призывы к международным компаниям остановить сотрудничество с режимом Лукашенко.
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На акции призвали международные компании остановить сотрудничество с режимом Лукашенко.
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