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«Нас взломали». Абонентам «Европочты» приходят SMS с призывом проголосовать на платформе «Голос»

21.03.2021 06:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня многие абоненты «Европочты» — сервиса, который принадлежит «Евроопту», — получили SMS с призывом проголосовать на платформе «Голос». Сообщение краткое: «Беларус, проголосуй!» И ссылка на голосование, которое на днях инициировала Светлана Тихановская. 

Вот как это выглядит.

«Нас взломали». Абонентам «Европочты» приходят SMS с призывом проголосовать на платформе «Голос»

Вечером на сайте сервиса появилось сообщение о взломе.

«Уважаемые клиенты! Информируем вас, что сегодня, 20 марта, был взломан сервис по отправке сообщений «Европочты». Произошла несанкционированная отправка сообщений. Приносим вам извинения за доставленные неудобства», — сказано в публикации на сайте сервиса.

На данный момент на платформе «Голос» счетчик показывает 584 077 голосов в поддержку инициативы Светланы Тихановской.

 
 
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Сегодня многие абоненты «Европочты» — сервиса, который принадлежит «Евроопту», — получили SMS с призывом проголосовать на платформе «Голос». Сообщение краткое:...
 
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