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«Нас взломали». Абонентам «Европочты» приходят SMS с призывом проголосовать на платформе «Голос»
Источник материала: Onliner
Сегодня многие абоненты «Европочты» — сервиса, который принадлежит «Евроопту», — получили SMS с призывом проголосовать на платформе «Голос». Сообщение краткое: «Беларус, проголосуй!» И ссылка на голосование, которое на днях инициировала Светлана Тихановская.
Вот как это выглядит.
Вечером на сайте сервиса появилось сообщение о взломе.
«Уважаемые клиенты! Информируем вас, что сегодня, 20 марта, был взломан сервис по отправке сообщений «Европочты». Произошла несанкционированная отправка сообщений. Приносим вам извинения за доставленные неудобства», —
На данный момент на платформе «Голос» счетчик показывает 584 077 голосов в поддержку инициативы Светланы Тихановской.
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Сегодня многие абоненты «Европочты» — сервиса, который принадлежит «Евроопту», — получили SMS с призывом проголосовать на платформе «Голос». Сообщение краткое:...
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