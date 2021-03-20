«Нас взломали». Абонентам «Европочты» приходят SMS с призывом проголосовать на платформе «Голос»

Источник материала: Onliner

Сегодня многие абоненты «Европочты» — сервиса, который принадлежит «Евроопту», — получили SMS с призывом проголосовать на платформе «Голос». Сообщение краткое: «Беларус, проголосуй!» И ссылка на голосование, которое на днях инициировала Светлана Тихановская.

Вот как это выглядит.





Вечером на сайте сервиса появилось сообщение о взломе.

«Уважаемые клиенты! Информируем вас, что сегодня, 20 марта, был взломан сервис по отправке сообщений «Европочты». Произошла несанкционированная отправка сообщений. Приносим вам извинения за доставленные неудобства», — сказано в публикации на сайте сервиса.

На данный момент на платформе «Голос» счетчик показывает 584 077 голосов в поддержку инициативы Светланы Тихановской.