﻿ Первая в мире подледная выставка открылась в Карелии – видео. 21.by
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Первая в мире подледная выставка открылась в Карелии – видео

21.03.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

В Карелии открылась в буквальном смысле "освежающая" выставка. Дело в том, что посетить необычную галерею, можно только нырнув под лед Белого моря.

В заливе Нильмогуба рядом с туристическим центром "Полярный круг" в воде можно увидеть работы фотографа Виктора Лягушкина "Пока не растаял лед" и картины "Глубокая заморозка" Дениса Лотарева.

Галерея напечатана на специальном пластике, который устойчив к соленой воде. Сверху полотна прикреплены ко льду, а снизу их держат свинцовые грузы.

Как рассказал Лягушкин, своими снимками подводного мира он хочет привлечь внимание к проблеме таяния ледников и, как следствие, исчезновения отдельных видов животных.

Выставку уже посетили дайверы из России, Китая, Германии и Франции. Она продлится до начала таяния льдов в середине апреля. Погрузиться под лед можно совершенно бесплатно, но только при наличии сертификата дайвера.

 
 
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Своими работами авторы выставки хотят привлечь внимание к проблеме таяния ледников, для этого и организовали безопасную процедуру погружения. Увидеть фотографии...
 
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