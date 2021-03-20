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Корабль НАТО вошел в Черное море

21.03.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 мар – Sputnik. Черноморский флот следит за эсминцем ВМС США "Томас Хаднер", который зашел в субботу в акваторию Черного моря, сообщили РИА Новости в Национальном центре управления обороной (НЦУО, который входит в Минобороны России).

Корабль "Томас Хаднер" имеет на вооружении крылатые ракеты "Томагавк" и противоракеты "Стандарт". Российские военные следят за его действиями. Американский эсминец относится к типу "Арли Берк". Он может нести на борту до 96 крылатых ракет в вертикальных универсальных пусковых установках.

За сутки это второй корабль ВМС США, который входит в Черное море. Ранее в пятницу был обнаружен крейсер "Монтерей". Он может переносить на борту до 122 крылатых ракет.

Российские истребители Су-27 месяц назад перехватили над Черным морем группу военных самолетом Франции, летевших в сторону России. Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как группу самолетов ВВС Франции в составе самолета-заправщика КС-135 и двух самолетов тактической авиации "Мираж-2000" и сопроводили их над акваторией Черного моря.

А в конце января сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый" успешно "потопил" американский эсминец в рамках специальных учений в Черном море.

 
Теги: Минск
 
 
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Это второй корабль за последние стуки, который входит в акваторию Черного моря, российские военные следят за эсминцем.
 
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