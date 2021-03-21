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Гороскоп на 21 марта: что ждет завтра Близнецов, Дев, Козерогов и другие знаки Зодиака

21.03.2021 06:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Гороскоп на 21 марта: что ждет завтра Близнецов, Дев, Козерогов и другие знаки Зодиака
Гороскоп на 21 марта - гороскоп на сегодня для всех знаков Зодиака / фото pixabay.com
Завтрашний день, 21 марта, будет хорошим не для всех знаков Зодиака. Лучше всего отвергать неожиданные предложения и действовать, полагаясь только на себя.

Об этом пишет slovofraza.

Овен


Посвятите этот день всему, что возвышает дух. В высшей степени благоприятное время для начала благотворительных дел.

Телец


Завтрашний день выдастся напряженным. Избегайте темноты, новых знакомств и шумных компаний. Неожиданное известие или размолвка с близким человеком может смешать все планы.

Близнецы


21 марта может показаться нелегким. Не концентрируйтесь на своих проблемах. Обратите внимание на окружающих вас людей. Постарайтесь найти компромисс – и все уладится.

Рак


Вероятно, намеченные планы завтра претерпят изменения. Не исключены потери, утраты, случайная травма или болезнь, которые могут помешать выполнению намеченных дел. Будьте предельно осторожны во всех отношениях.

Лев


Звезды рекомендуют вам проявить в делах внимание и осмотрительность. Постарайтесь избегать категоричных высказываний, насмешек, ненужных разговоров. Отложите принятие важных решений. Остерегайтесь постороннего влияния.

Дева


Завтра лучше не проявлять амбиций. Вечером возможны приятные события и известия. Нежелательно принимать лекарства, алкогольные напитки. Сны следует истолковывать наоборот.

Весы


Завтра не стоит приниматься за новые дела, лучше немного подождать. Вероятно, вы получите плохое известие. Ваши переживания не будут напрасными, подготовьте себя к самому худшему.

Скорпион


Вероятно, неожиданное известие заставит вас переосмыслить свои действия или изменить приоритетные направления в работе. Может возникнуть конфликт с кем-то из партнеров. Тем не менее заключенные завтра сделки обещают оказаться доходными.

Стрелец


Завтра вероятны негативные перемены в финансовых делах, конфликты с окружающими, ухудшение самочувствия. Избегайте постороннего влияния – оно может привести к эмоциональному срыву. Сон может оказаться вещим.

Козерог


Завтра не исключены финансовые потери или появление серьезных трудностей, особенно если новые замыслы относятся к разряду рискованных. Вечером возможны осложнения взаимоотношений из-за действий одного из домочадцев.

Водолей

Для вас завтрашний день будет весьма удачным. Вы сможете преодолеть козни противников и врагов, улучшить свое материальное благосостояние в результате поездок или дел, связанных с расширением бизнеса либо с новыми контактами, особенно с иностранцами.

Рыбы


Неблагоприятные тенденции этого дня могут серьезно повлиять на представление о собственном характере или о партнерах. Рекомендуется разорвать все ненужные связи. Тем, кто собирается в путешествие, звезды советуют остерегаться воров и бесчестных людей. Будьте осторожны.
 
Теги: знакомства
 
 
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Для Водолеев завтрашний день будет весьма удачным, а вот Близнецам 21 марта выдастся сложным.
 
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